İskenderun Tren Garı'ndan Sınıra Tank Sevkiyatı
30 dakika önce
- İskenderun Tren Garı'ndan sınıra tank sevkiyatıHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşan askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.
- İskenderun
Tren Garı'ndan sınıra tank sevkiyatı
HATAY - Hatay
'ın İskenderun ilçesine ulaşan askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi. Erzurum
'dan İskenderun'a trenle getirilen tank ve zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra tırlara yüklendi. Askeri araç yüklü tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:40 Kaynak: İHA
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