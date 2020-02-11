İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı - Son Dakika

İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı

6 saat önce

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerinden demiryolu ile İskenderun Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar buradan Suriye sınırına naklediliyorlar.

İskenderun Tren Garı'ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı, System.String[]

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerinden demiryolu ile İskenderun Tren Garı'na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar buradan Suriye sınırına naklediliyorlar.

Demiryolu ile Türkiye'nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı'na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilerek tırlara yüklenerek, 12'şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sevkiyatın yaşandığı garda son hazırlıklarını tamamlayan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.

(Ahmet Seher/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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