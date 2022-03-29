İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika
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İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

29.03.2022 10:00

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde lezzeti, iriliğiyle tercih edilen ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan jumbo karidesler, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde lezzeti, iriliğiyle tercih edilen ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan jumbo karidesler, balıkçıların yüzünü güldürdü. Jumbo karidesin kilosu 450-500 lira arasında satılıyor.

İskenderun Körfezi'nde 10 ila 20 metre derinlikte yaşayan lezzeti ve yüksek besin değeriyle ilgi gören iriliğiyle tercih edilen jumbo karidesler, kilosu 450-500 liradan tatil bölgelerine gönderiliyor. Lezzetiyle İskenderun Körfezi'nin markası haline gelen jumbo karidesler, havaların ısınmasıyla birlikte balıkçıların yüzlerini güldürmeye başladı. Büyüklüğü ve kalınlığı ile Türkiye'de sadece İskenderun Körfezi'nde çıkan jumbo karideslerin yaklaşık 6-8'inin bir kilo geldiğini anlatan İskenderun Balık Entegre İşletme Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, pahalı bir lezzet olması nedeniyle bölgede çok tüketilmeyen jumbo karidesin, başta İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla tatil bölgelerine gönderildiğini, Avrupa'nın birçok ülkesine de dondurulmuş olarak ihraç edildiğini kaydetti. Aytekin, "Şu anda jumbo karidesin av oranı düşük ancak bu karidesler havalar ısındıkça körfezde daha fazla görülüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte jumbo karideste bolluk yaşanacak. Bu da balıkçıların gelirlerine olumlu yönde yansıyacak" dedi.

İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

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İskenderun, Hatay, Jumbo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKENDERUN'UN ÜNLÜ JUMBO KARİDESİ, BALIKÇININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika


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