İskenderun'un yeni teknik direktörü Ümit Karan hedeflerini açıkladı Açıklaması

Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderun'da teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan, hedeflerinin şampiyonluklara ulaşarak Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Karan, bugün itibarıyla İskenderun ile anlaştığını hatırlattı.

Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarını belirten Karan, "Bu önemli görevde en büyük amacımız, İskenderun şehrine ve camiasına layık olduğu şampiyonlukları yaşatmaktır. Camiamızla, taraftarlarımızla ve oyuncu grubumuzla el ele vererek başarıya ulaşacağımıza olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hakan Bolat, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.