Son Dakika Haberleri: İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak
Son Dakika Güncel İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde 15 bin zeytin fidanı dikilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde 15 bin zeytin fidanı dikilecek.

Orman Genel Müdürlüğü İskenderun Orman İşletme Şefliği Müdürü Mehmet Başaran, gazetecilere, fidanların 40 hektar alanda 3 bin 600 öğrenci tarafından dikileceğini söyledi.

Gelir getirici tür kapsamında ağaçların meyve vermeye başlamasıyla kura usulüyle vatandaşlara 49 yıllığına meyvesinden yararlanma hakkı vereceklerini belirten Başaran, bunun orman köylüsünün kalkınmasına da katkı sunacağını dile getirdi.

Başaran, vatandaşları 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kampanyaya destek vermeye davet etti.

İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:52:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]