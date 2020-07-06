İskenderunda bir düğünde damatın ayaklarını gelinden korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İskenderunda bir düğünde damatın ayaklarını gelinden korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu
İskenderunda bir düğünde damatın ayaklarını gelinden korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damatın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.
İskenderunda bir düğünde damatın ayaklarını gelinden korumaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damatın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.
İskenderun'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan vefat eden Adnan Tink'in kızı İlayda Tink irfan İsmetoğulları ile dünya evine girdi. Gazetecilerinde davetli olduğu düğünde nikah sırasında renkli görüntüler yaşandı. Nikah memurunun Evlenmeyi kabul ediyormusunuz sorusuna gelin tereddüt etmeden evet cevabı verirken damat kendisine soru yöneltildiğinde ayaklarını kaldırarak gelinin ayağına basmasından kurtulmaya çalıştığı anlar davetlileri güldürdü. Son pişmanlık fayda etmez şarkısının çalındığı anlarda damata ayaklarını indir baskısı yapıldı. Nikah memuru ikinci kez evlenmeyi kabul ediyormusunuz sorusundan önce ayaklarını birindi gelin bassın sözlerinden sonra evet diyen damat ayağını basılmaktan kurtaramadı. Nikah cüzdanını eline alan gelin "bastıkmı bastık diyerek nikah cüzdanını gösterirken damat "ayağımı kaldırdım basmasın diye ama herkes bassın dedi. Baş parmağım yok sanki" dedi. Sosyal mesafe kurallarına göre az sayıda davetlinin kabul edildiği düğün renkli görüntülerle son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:43 Kaynak: İHA
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