İskenderunspor: 0-4

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekibin gollerini 65'inci dakikada Emre, 78'inci ve 90+3'üncü dakikada Osman, 83'üncü dakikada Enes kaydetti. Kızılcabölükspor'da Mustafa Acar, 75'inci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan İskenderunspor 4 puana ulaşırken, ligin dibine demir atan Kızılcabölükspor 1 puanda kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde İskenderunspor'a 4-0 mağlup oldu.

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