SPOR İskenderunspor Başkanı Bolat: Tesislerimiz en kısa sürede hazır olacak - Son Dakika

SPOR İskenderunspor Başkanı Bolat: Tesislerimiz en kısa sürede hazır olacak

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN-HATAY,(DHA)- TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İskenderunspor'da kulüp başkanı Hakan Bolat, başarının elde edilebilmesi için iyi bir altyapının olması gerektiğine dikkat çekerek, tesislerin en kısa sürede devreye gireceğini kaydetti

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, turuncu-mavili ekibin kalacağı lojman başta olmak üzere antrenman sahası ve kondisyon merkezinin hazırlıklarını yerinde inceledi. Bolat, "Hedefimiz belli, bunun için tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak yerine getirme mücadelesi içerisindeyiz" dedi.

TESİS VE SAHA

Başkan Bolat, Hatayspor'un stadından alınan çimlerin serilmesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydederken, "İskenderunspor'un artık kendine ait tesisleri ve sahası olacak. Önümüzdeki haftalarda futbolcular hem tesiste kalacak hem de antrenmanların burada yapacaklar" diye konuştu.

PERFORMANS ODASI

Tesiste en dikkat çekenin salon performans odası olacağını sözlerine ekleyen Başkan Bolat, "Her maç sonrası bazı önemli maçlarda sporcularımız burada sahadaki performanslarını izleyip teknik heyet tarafından da değerlendirileceği önemli bir salon" ifadelerini kullandı.