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İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik - Son Dakika

İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik

09.09.2021 16:59
İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, System.String[]

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, yönetimi devraldıktan bugüne kadar 4 aylık sürede verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, yönetimi devraldıktan bugüne kadar 4 aylık sürede verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, kulübün CEO'su Jan Olde Riekerink ve teknik direktör Ümit Karan, kulüp tesislerinde toplantı düzenleyerek basın açıklaması yaptı.

Başkan Hakan Bolat, çocukluk günlerini dün gibi hatırladığını ve İskenderunspor fanatiği olduğunu söyledi. Gönül verdiği takımı birinci lige çıkarmak için çalışacağını kaydeden Bolat, "Bunun için benim şahsi olarak hiçbir beklentim yoktur. Buradaki çocukları yetiştirip Türk futboluna kazandırmak en büyük hayalim. 4 ay önce kulübün yönetimini aldığımda, tesisleşme ve transferlerle ilgili söylediklerimi bir bir yerine getirdim. Kimse bana inanmadı, 'Riekerink üçüncü lig takımına mı gelecek?' dediler. Biz sözümüzde durduk, Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink'le kulüp üst yönetici yani CEO olarak anlaştık. Sneijder'i yetiştiren Jan Olde Riekerink bugün İskenderunspor Tesisleri'nde gençleri izliyor, onlarla sohbet ediyor. Şu anda bu çocuklar bile beni Riekerink izledi, heyecanı içerisinde. Hedefimiz şampiyonluk" açıklamasında bulundu."BİRİNCİ LİGE ÇIKMA HEDEFİNDEYİZ"Tecrübeli teknik adam Ümit Karan ile önce ikinci lige, ardından birinci lige çıkma hedefinde olduklarını vurgulayan Hakan Bolat, "Altyapıya söylediğimiz gibi önem verdik ve birinci lige çıkacak bir takım kadrosu ile altyapımızı sağlam kurma çabası içerisinde olduk. Tesislerimizi de kurduk. Ben İskenderun sevdalısı olarak tesislerden tutun kulübü bu noktaya getirecek bir yatırm yapıyorum. Yarın geçmişte yaşananlar olmasın diye İskenderunspor Derneği'ni kurduk. Bütün amacım kalıcı bir şeyler yapmak. Bu kentin iş adamından esnafına, sokaktaki vatandaştan evde oturan herkesin sahiplenmesini sağlamak. Biz tek başımıza bir şeyleri bir yere kadar getirebiliriz. Herkesin sahiplenmesini istiyoruz. Bu gönül işine taşın altına elimi koymuş biriyim. Benim politika ile işim yok. Bunları duyunca üzülüyorum. Birlik olma zamanı. Altyapı için destek istiyorum. Sahip çıkalım, maçlara gelelim. Dernek üzerinden satışa çıkacak ürünlerden alalım. Stada reklam, formaya reklam verelim" şeklinde konuştu.RİEKERİNK: GENÇLERİ KEŞFEDİYORUZCEO Jan Olde Riekerink ise altyapı ve şampiyonluk hedefi olan bir takım olduğu için bugün burada olduğunu söyledi. Hakan Bolat'ın kendisini arayarak hedeflerini anlatması üzerine İskenderun'a geldiğini belirten Jan Olde Riekerink,  "Altyapıyı oluşturmak için burada gençleri izliyor ve onları keşfediyoruz. Yaklaşık 3 aydır onlarlayız. Bu gençleri yetiştirip A takıma kazandırmak için çalışıyoruz. U19 ile U17 takımları oluştu. U19'un maçları olacak. Burada onların iyi mücadele vermesi ve yetişmesini sağlarken, A takımın da şampiyon olması için takımın başındaki hocamız Ümit Karan ile birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.KARAN: FUTBOLDAN GELEN İNSANLAR YÖNETMELİ

Teknik direktör Ümit Karan her zaman futboldan gelen insanların yönetici olması gerekliği üzerinde durduklarını söyledi. İskenderun için büyük bir yatırım Türk futbolu için de İskenderunspor'un iyi bir örnek olduğunu belirten Karan, "Bizim hedefimiz üst lige çıkmak. Bir yerlere geleceksek hep beraber birbirimize sahip çıkarak bunu başarabiliriz. Futbol sadece sahada kazanılmıyor. Şehrin, herkesin sahip çıkması beraber yürümesi ile başarı olur. İyi bir yönetim, kaliteli bir kadromuz var" diye konuştu.


İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik
İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik
İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik

Futbol Federasyonu, Ümit Karan, İskenderun, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İskenderunspor Başkanı Bolat: Verdiğimiz sözleri yerine getirdik - Son Dakika
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