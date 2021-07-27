İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı

Öte yandan Hatayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Osman Şahin'in geçici transferi konusunda İskenderunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Osman Şahin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada, Şahin'in kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink'in katıldığı törende, sözleşme imzaladığı belirtildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Atakaş Hatayspor 'da forma giyen sol kanat oyuncusu Osman Şahin 'i kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

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