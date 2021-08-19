İskenderunspor İsmail Güven'i renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, İttifak Holding Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu İsmail Güven ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir çok kulübün transfer listesinde olduğunu bildirdi.

Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bolat, "Bize kolaylık sağlayan Konyaspor yönetimine ve bizi seçen İsmail kardeşime minnetlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Bolat, kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink ile İsmail Güven'in el sıkıştığı fotoğrafı da paylaştı.