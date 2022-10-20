İski: 10. Yıl Deresi Islahında Sona Yaklaşıldı. 30 Gün İçinde Bitirilmesi Planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu'nda taşkın riskine son verecek ve Marmara Denizi'ne kontrolsüz atık su girişini önleyecek 10. Yıl Deresi ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Bin 500 metre olarak planlanan dere ıslahının bin 320 metrelik kısmının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "24 saat devam eden çalışmaların 30 günlük içinde bitirilmesi planlanıyor" denildi.

İSKİ, taşkın riskine son verecek ve Marmara Denizi'ne kontrolsüz atık su girişini önleyecek 10. Yıl Deresi ıslah çalışmalarıyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Islah çalışmalarında sona yaklaşıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"İSKİ, İstanbul'un kronik sorunlarını çözmeye devam ediyor. Zeytinburnu'nda taşkın riskine son verecek ve Marmara Denizi'ne atık su girişini engelleyecek 10. Yıl Deresi'nde ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. D-100 Karayolu ile Marmara Denizi arasındaki kesit yetersizliği gideriliyor. Bin 500 metre olarak planlanan dere ıslahının bin 320 metrelik kısmı tamamlandı. Bölgedeki altyapı yoğunluğuna rağmen çalışmalar mümkün olan en hızlı şekilde ilerliyor. 24 saat devam eden çalışmaların 30 günlük içinde bitirilmesi planlanıyor."

Açıklamada, çalışmadan etkilenen İstanbullulara sabır ve anlayışlarından dolayı teşekkür edildi.