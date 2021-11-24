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İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika

İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

24.11.2021 21:13

İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi İBB meclisinde onaylandı.

İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi İBB meclisinde onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı 5. oturumu Şişli'de bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda yapıldı. Meclis, 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis toplantısında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandı. İSKİ'nin 10 milyar 364 milyon liralık 2022 yılı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

458 MİLYON TL KURUMUMUZ ZARARI OLUŞMUŞTUR

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu mecliste bir sunum yaptı. Gelir ve giderlerle ilgili bilgi verdi. Mermutlu, yaptığı sunumda 2022 yılı 10 milyar 364 milyon TL olan gider bütçesinin; yüzde 48'i yatırımlara yüzde 33'ü mal ve hizmet alımlarına yüzde 13'ü personel giderlerine yüzde 6'sı diğer giderlere ayrılacağını belirtti. Mermutlu, Melen Barajı'nın işletmeye alınmadığını ve bu gecikme nedeniyle kurumun 5 yılda 460 milyon TL fazladan enerji bedeli ödediğine dikkat çekti. Mermutlu, 2017 ve 2021 yılları arasında bizim Melen regülatörlerinden aldığımız su 2017'de 262 milyon, 2018'de 280 milyon metreküp, 2019'da 248 milyon metreküp, 2020'de 373 metreküp ve 2021'de 410 milyon metreküp su basmışız Melen'den. Bunu regülatörlerden basmışız. Melen Barajı, resmi açıklamalara göre 7 Aralık 2016 saat 14.59'da devreye alınacaktı. Televizyonlarda yapılan açıklama. Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen baraj işletmeye alınamadığı gibi, ne zaman devreye alınacağına dair de kesin bir tarih tarafımıza verilememektedir. Bununla ilgili güçlendirme ihalesi devam ediyor dedi.

İSKİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Mermutlu'nun ardından kürsüye MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz çıktı. Yılmaz İSKİ'ye yönelik eleştiriler getirdi.

İBB GAZETELERE İLAN VERECEK

Öte yandan, mecliste eylül ayında AK Parti ve MHP'nin ortak önerisiyle gündeme alınan İBB Meclisi karar özetlerinin ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde yayınlanmasını içeren teklif de görüşüldü. Madde mecliste oy birliği ile kabul edildi.

İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI
İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSKİ 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika
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