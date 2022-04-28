İski, 'Abone Konseyi' Kurdu - Son Dakika
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İski, 'Abone Konseyi' Kurdu

28.04.2022 17:58
İski, 'Abone Konseyi' Kurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşların istek ve taleplerine daha sağlıklı ulaşabilmek için kentin tüm ilçelerinden temsilcilerin katılımıyla ‘Abone Konseyi’ kurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşların istek ve taleplerine daha sağlıklı ulaşabilmek için kentin tüm ilçelerinden temsilcilerin katılımıyla 'Abone Konseyi' kurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; İSKİ'nin kurduğu Abone Konseyi, ilk toplantısını Genel Müdürlük yerleşkesi Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda yaptı. Burada konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa, İSKİ'nin vatandaş odaklı uygulamalarına dair bilgiler verdi.

Başa'nın sunumunun ardından İstanbul'un 39 ilçesinden gelen Abone Konseyi üyeleri, İSKİ'nin çalışmalarına dair görüş ve önerilerini paylaştı. Konsey üyeleri için daha sonra, İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) ile İSKİ laboratuvarları tanıtım gezisi düzenlendi.

MERMUTLU: İSKİ'NİN SUYU İÇİLEBİLİR KALİTEDE

Programın son bölümünde İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, konsey üyelerine hitap etti. Mermutlu, belirlenen konsey üyelerinin her birinin İSKİ'nin fahri temsilcisi olduğunu, idarenin planlarında, uygulamalarında görüş ve önerilerinin dikkate alınacağının altını çizdi.

Genel Müdür Mermutlu, İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun içilebilir kalitede olduğunu belirterek, "Şehre verdiğimiz suyu kaynağında korumaya başlıyor, titizlikle arıtıyor ve düzenli olarak kontrol ediyoruz. Musluklarınızdan akan suyu güvenle tüketebilirsiniz. Sizlerden isteğim, çevrenizde de bu farkındalığı sağlamanız. Böylece İstanbulluların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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