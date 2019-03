İSKİ Beykoz Şubesi Törenle Hizmete Girdi

İSTANBUL - İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi tarafından inşası tamamlanan Beykoz Şube Müdürlüğü binası vatandaşların hizmetine sunuldu. Kurdele kesim töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Derelerin etrafındaki alanları halkın faydalanabileceği yaşam alanlarına dönüştürerek, dere ıslahlarını peyzajlı olarak inşa etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Beykoz deresini peyzajlı olarak ıslah etmek için planlamamızı yaptık" dedi.

"Her ilçeye bir şube" sloganı kapsamında, yüzde 100 müşteri memnuniyetini sağlamak için, yerinde hizmet anlayışıyla İstanbullulara modern ve ferah hizmet binaları inşa eden İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve 31. şube olarak hizmete giren Beykoz Şube Müdürlüğü için bir açılış töreni düzenlendi. Açılışta; İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan'ın yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve davetli vatandaşlar hazır bulundular.

Törende bir konuşma gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Türkiye'nin lider, dünyanın alanında öncü su ve kanalizasyon idaresi olarak, İstanbul'a hayatın temel maddesi olan suyu dünya standartlarında, kaliteli ve kesintisiz temin ediyor ve kullanılan atık suları, modern tesislerimizde arıtarak çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken de İstanbulluların memnuniyetini sağlamak için yerinde hizmet veriyor, her ilçeye bir şube binası hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halihazırda içilebilir olan İstanbul'un musluk suyunu geliştirdiğimiz yeni yöntem ve uygulamalarla estetik parametreler açısından doğal kaynak suyu lezzetine yaklaştıracağız. Derelerin etrafındaki alanları halkın faydalanabileceği yaşam alanlarına dönüştürerek, dere ıslahlarını peyzajlı olarak inşa etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Beykoz deresini peyzajlı olarak ıslah etmek için planlamamızı yaptık. Deniz suyu kalitesini artırdığımız İstanbul'un tüm sahillerinin 'Mavi Bayrak' kriterlerine sahip olması için çevre koruma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"2020 yılında Esenler ve Zeytinburnu'ndaki binalar hizmete girecek"

Turan, "Yerli ve milli su yönetiminde birçok çağdaş otomasyon sistemiyle veri alışverişini içeren İSKİ 4.0'ın hedeflendiği dijital dönüşümün sağlanması amacıyla teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Bugün İSKİ olarak sadece 6 milyon 441 bin abonemizi değil, 15 milyonu aşan İstanbul'da hizmet ediyoruz. Bu hizmeti yerine getirirken şube binası olmayan ilçelere yenilerini inşa ediyor. Miladı olan binalarını da modern mimari ile yeniliyoruz. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve yerinde hizmet anlayışıyla İstanbullular için inşa ettiğimiz modern ve ferah hizmet binaları sayesinde abone memnuniyeti maksimum seviyeye çıkartılırken, talepler kısa sürede çözüme kavuşturularak zamandan da tasarruf edilmektedir. Bugün burada açılışı yapılan Beykoz hizmet binası İSKİ'nin 31. şube müdürlüğü olarak İstanbullulara su ve atık suyla ilgili tüm işlemlerde kolaylık ve konforu sağlayacak. 2020 yılında hizmete girecek olan Esenler ve Zeytinburnu'nda çalışmalarımız devam etmektir" ifadelerini kullandı.

"Görevlerini 1 saat ihmal etseler, İstanbullu su içemez"

Başkan adayı Murat Aydın ise; "Yöneticilerimiz görevini 1 saat ihmal etseler, bugün İstanbullu su içemez, çok açık ve nettir. Biz görmüyoruz ama yoğun bir çalışma var. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili olarak Beykoz'un dereleri de pırıl pırıl olsun diye suları akıttık, temizliyoruz. Atık suları akıtarak denize veriyoruz. Ancak derelerimizin tam temizlenmesi lazım, sıra da ona geldi. İBB ve sizin desteğinizle tecrübeli bir başkan olan Binalı Yıldırım'ın da desteğiyle Beykoz'a çok daha güzel hizmetler olacak. Her ne kadar Yeni Zelanda'da bir terörist, 'Boğazın batısından, İstanbul'dan çekilin' dese de, biz çalışacağız, insanlarımızı mutlu kılacağız. Gelecek umudumuzu daha da diri tutacağız. Gönüllerimizi birbirimizi açacağız, güçlü, iri ve diri olacağız" diye konuştu.

2020'de Esenler ve Zeytinburnu binaları hizmete girecek

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hizmet binasının girişine geçtikten sonra dualarla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından içeriye giren protokol, hizmet binasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İstanbullulara su ve atık suyla ilgili tüm işlemlerde kolaylığı ve konforu sağlayacak olan yeni şube binasının yanı sıra, 2020 yılında Zeytinburnu ve Esenler Şube Müdürlükleri de hizmete girecek. Ayrıca bu yıl içerisinde Küçükçekmece, Ataşehir, Beşiktaş, Çatalca, Güngören ve Çekmeköy hizmet binalarının da temellerini atılacağı bildirildi.

