İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı - Son Dakika
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İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı

06.06.2022 17:02
İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, 8 Ağustos’ta emekliye ayrılacak. Mermutlu'nun yerine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Şafak Başa vekaleten görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, 8 Ağustos'ta emekliye ayrılacak. Mermutlu'nun yerine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Şafak Başa vekaleten görevlendirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren genel müdürlük görevini yürüten Raif Mermutlu, 8 Ağustos'ta emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak. Halen İSKİ genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şafak Başa Mermutlu'nun yerine vekaleten atandı.

Mermutlu; 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürlüğü'nde Asya Yakası Su İnşaat Müdürü olarak göreve başladı. İSKİ'de uzun yıllar yöneticilik yapan Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 2019 yılı eylül ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdürü olarak atandı.

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

İSKİ Genel Müdür Vekilliği'ne atanan Şafak Başa, 1969 doğumlu. Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere'de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı. 13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne atanan Dr. Şafak Başa, Genel Müdür olarak 4,5 yıl görev yaptı. Başa, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Temmuz 2021'e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. O tarihten itibaren de İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü. Dr. Şafak Başa, evli ve iki kız çocuğu babası.

GÖRSEL DÖKÜMÜ

İlk 2 fotoğraf Şafak Başa

Üçüncü fotoğraf Raif Mermutlu

İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı
İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı
İSKİ'de Görev Değişimi, Şafak Basa Vekaleten Göreve Başladı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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