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İSKİ'den atık su arıtma tesisleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İSKİ'den atık su arıtma tesisleri açıklaması Açıklaması

12.06.2021 13:22
İSKİ'den atık su arıtma tesisleri açıklaması Açıklaması, System.String[]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu yıl tamamlanması planlanan tesislerin hizmete girmesiyle İstanbul'da biyolojik arıtma oranının yüzde 15,18'e, ileri biyolojik arıtma oranının ise yüzde 44,83'e yükseleceğini bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu yıl tamamlanması planlanan tesislerin hizmete girmesiyle İstanbul'da biyolojik arıtma oranının yüzde 15,18'e, ileri biyolojik arıtma oranının ise yüzde 44,83'e yükseleceğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin denizlerin kirlenme nedenlerinden biri olan atık su problemini çözebilmek için yatırımlarına devam ettiği belirtildi.

Dere ıslahı, atık su ve yağmur suyu hatları için yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, Boğaz'a giden atık suların Küçüksu Ön Arıtma Tesisi'ne aktarılacağı kaydedildi.

İSKİ'nin İstanbul genelindeki 89 atık su arıtma tesislerinin günde 5 milyon 800 bin metreküp kapasiteye sahip olduğu aktarılan açıklamada, "İstanbul'da halihazırda iki atık su arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 400 bin metreküp, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi ise 600 bin metreküp günlük su arıtma kapasitesine sahip. 2021 yılı içinde tamamlanması planlanan bu tesislerinin hizmete girmesiyle İstanbul'da biyolojik arıtma oranı yüzde 15,18'e, ileri biyolojik arıtma oranı ise yüzde 44,83'e yükselecek." ifadeleri kullanıldı.

İSKİ'nin hedefinin yüzde 100 biyolojik arıtma olduğu vurgulanan açıklamada, yapımı planlanan atık su arıtma tesisleri ise şöyle sıralandı:

"Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe, Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, Başakşehir İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Gümüşyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Şile Kumbaba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Maltepe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla Pendik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Paşabahçe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Küçüksu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Silivri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe, Adalar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kadıköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Üsküdar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi."

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSKİ'den atık su arıtma tesisleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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