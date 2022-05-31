İSKİ'den Boğulma Uyarısı: "Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir" - Son Dakika
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İSKİ'den Boğulma Uyarısı: "Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir"

31.05.2022 13:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yurttaşları sıcak havalarda suda boğulma olaylarına karşı uyardı. İSKİ’den yapılan açıklamada, yaz aylarında özellikle baraj göllerinde yaşanan boğulma olaylarına dikkat çekilerek, “Hepimizin bildiği üzere; baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yurttaşları sıcak havalarda suda boğulma olaylarına karşı uyardı. İSKİ'den yapılan açıklamada, yaz aylarında özellikle baraj göllerinde yaşanan boğulma olaylarına dikkat çekilerek, "Hepimizin bildiği üzere; baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir" denildi.

İSKİ, yaz aylarının gelmesiyle beraber suda boğulma olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de yılda ortalama 900 boğulma olayının yaşandığına ve bunun da ortalama 250'sinin tatlı su kaynaklarında meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"GÖL VE BARAJ VE GÖLETLER ÖZELLİKLERİ İTİBARIYLA YÜZMEK İÇİN ELVERİŞLİ DEĞİLDİR"

"Havaların ısınması ile birlikte barajlar ve göllere serinlemek amacıyla girildiği gözlemlenmektedir. Türkiye'de yılda ortalama 900 boğulma hadisesi yaşanmakta, bunun da ortalama 250'si tatlı su kaynaklarında meydana gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere; baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir. Tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre oldukça düşüktür. Bu sebeple buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da artırmaktadır. Bununla birlikte, göl alanlarının geniş olması, izlenmesini ya da etrafının çevrilmesini mümkün kılmamaktadır. Can kayıplarının ve buna benzer talihsiz olayların yaşanmaması için İdaremiz bilgilendirici tabelaların yanı sıra basın yayın organları ve dijital mecralar vasıtasıyla İstanbullara gerekli uyarılarda bulunmaktadır. Ancak yine de üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Can güvenliği açısından baraj ve göllere girilmemelidir. Saygıdeğer İstanbullulara önemli duyurulur!"

İSKİ'den Boğulma Uyarısı: Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir
İSKİ'den Boğulma Uyarısı: Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir
İSKİ'den Boğulma Uyarısı: Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir
İSKİ'den Boğulma Uyarısı: Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir

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Dev baraj için son kontroller yapılıyor Dev baraj için son kontroller yapılıyor
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Baraj, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Boğulma Uyarısı: 'Baraj, Göl ve Göletler Yüzmek İçin Elverişli Değildir' - Son Dakika


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