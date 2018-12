İSKİ'den Çalışanlarına İşaret Dili Eğitimi

İşitme engelli vatandaşlarla etkili bir iletişim sağlanması amacıyla İBB 'ye bağlı İSKİ'de görev yapan personellere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. 120 saat sürecek eğitimlere İstanbul 'un ilçelerinde görev yapan personeller katılıyor.İşitme engelli vatandaşlarla etkili bir iletişim sağlanması amacıyla İBB'ye bağlı İSKİ harekete geçti. İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle çalışanlara işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. İSKİ Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitime İstanbul'un ilçelerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Abonelik ve diğer işlemlerde şubeye gelen işitme engelli vatandaşlarla etkili ve doğru iletişim kurabilmek için verilen eğitimi alan çalışanlar, dersleri ilgiyle takip etti. Birçok çalışan işaret dili eğitmeninin hareketlerini uygulamaya çalışırken kimileri hareketlerin uygulanışını not aldı. 120 saat sürecek işaret dili eğitiminin sonunda kursu başarıyla tamamlayan çalışanlara ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.Kurum bünyesinde engelli vatandaşlar için birçok çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden İSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Uğur Kandemir, "İSKİ olarak 15 milyon vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri verirken de engelli vatandaşlarımıza yönelik bir takım çalışmalarımız var. Yüzde 50 indirim tarifemiz var. Yaklaşık 120 bin civarında engelli vatandaşımız da bu tarifeden yararlanıyor. Bu çalışmamızda işitme engelliler ile ilgili bir çalışma bu arkadaşlarımıza işaret dili eğitimi veriyoruz. Her ilçeden, her şubeden personelimiz var, ortalama her şubeden 3-4 personel bu eğitime katılıyor. Dolayısıyla şubelerimize herhangi bir vatandaş gittiğinde bu arkadaşlarımız işaret dili eğitimiyle o vatandaşımıza hizmet verebilecek. Bu eğitim yaklaşık 100 kişiye planlanıyor. Vatandaş şubeye geldiğinde daha iyi hizmet verebilmek için bu eğitimi vermeye başladık" dedi."İşitme engelli müşterilerimize müşteri hizmetlerinde yardımcı olabilmek için"Eğitim sayesinde işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurabileceğini ifade eden Yelda Tuğba Gür, "İşaret dili eğitimi alıyoruz. İşitme engelli müşterilerimize müşteri hizmetlerinde yardımcı olabilmek için. İşaret dilini öğrenmek bir teşekkür etmek, özür dilemek ya da hitap etmek dudak okumayı bilmeyen bir işitme kaybı olan biriyle aynı dili konuşmak, bu şekilde iletişim sağlamak asıl olan" diye konuştu."Eksiklik olarak görüyorduk"Eğitimin çok önemli olduğunu ve birçok kurumda da verilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz Şenyer, "Gelen vatandaşlarla iletişim sağlayamadığımız için bunu bir eksiklik olarak görüyorduk. Böyle bir karar alınmış bundan gayet memnun bir şekilde katıldık. Kendimizi ifade etmek ve engelli vatandaşların ifadelerini anlamak anlamında bize ayrı bir duygu verecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL