İSKİ'den Diğer İllerde Bulunan Su Kanalizasyon İdaresi Çalışanlarına Eğitim

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bilgi ve tecrübelerini diğer illerde bulunan su ve kanalizasyon idaresi çalışanlarıyla paylaşıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bilgi ve tecrübelerini diğer illerde bulunan su ve kanalizasyon idaresi çalışanlarıyla paylaşıyor. 2016 yılında başlatılan eğitim programıyla bugüne kadar yüzlerce personele eğitim verilirken teorik eğitimini tamamlayan personele, devasa büyüklükteki İSKİ İkitelli içme suyu arıtma tesislerinin işleyişini de uygulamalı olarak gösterildi.



bilgi ve tecrübelerini, diğer kamu kurumları için düzenlediği eğitimlerle paylaşıyor. Program kapsamında teorik eğitimi tamamlayan personele, İSKİ İkitelli içme suyu arıtma tesislerinin işleyişi gösterilerek uygulamalı olarak anlatıldı.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İSKİ arasında imzalanan "Eğitim İşbirliği Protokolü" ile su ve atık su sektöründe faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarına mesleki eğitimler veriliyor. 2016 yılında başlatılan eğitim programı ile mesleki bilgi ve deneyimler artırılarak, kurumlar arası iş birliği imkanları genişletilmesi sağlanıyor. Eğitim programı çerçevesinde; Su Arıtma Tesisleri İşletimi, Su Şebekelerinde Kayıp Kaçak Yönetimi, Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Atık Su Arıtma Tesisleri İşletimi konularında veriliyor. İSKİ İkitelli içme suyu arıtma tesislerinde verilen Su Arıtma Tesisleri İşletimi Eğitimine 6 farklı grupta 25 su ve kanalizasyon idaresinden 125 personel katildi. Teorik eğitimin ardından personele İkitelli içme suyu arıtma tesisleri gezdirilerek işletme hakkında bilgiler verildi.



Öte yandan İSKİ İkitelli içme suyu arıtma tesisleri havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde içme suyu arıtması için kullanılan su havuzlarının büyüklüğü gözler önüne serildi.



Eğitim verilen kurumlar arasında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Düzce Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) bulunuyor.



"Bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum"



Verilen eğitimin artma tesislerinde yaşanan sorunları çözmek ve yeni bilgiler öğrenmek için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Türkiye Su enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, " Su arıtma tesislerini işleten arkadaşlar ile burada buluşuyoruz. Hepsi Sahadan gelme arkadaşlar tesisleri bizzat kendileri işletiyor. Bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz eğitmen olarak kendi bildiklerimizi anlatıyoruz ancak çok fazla kendi yaşadıkları problemleri konuşup tartışma fırsatı oluyor. Bu problemleri çözerken kitaplarda olmayan hususları bizde öğreniyoruz. Türkiye'nin değişik bölgelerinde tesisleri yöneten arkadaşları daha verimli su arıtma tesisleri işletmelerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerimi kullandı.



"Üstesinden gelemediğimiz konuları formüller ile çözüme kavuşturuyoruz. "



Formüller yardımıyla tesislerde karşılaştıkları zorlukları daha kolay çözüme kavuşturduklarını dile getiren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdür Yardımcısı Murat Kayaoğlu, " Bu düzenlenen eğitime Türkiye'nin bir çok bölgesinden katılan atık su geri dönüşüm tesisleri işletmecileri bulunuyor. Türkiye Su enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi hocamızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bazen üstesinden gelemediğimiz konuların formüller ile çözüme kavuşturuyoruz. Eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu eğitimi gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.



"Çalıştay şeklinde tecrübe aktarımını sağlıyor"



Aldıkları eğitimlerin sahada kendileri için çok önemli pratik bilgiler olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Muhammed Tayyib Çubukçu, "Bu tarz eğitimler hem çalıştay şeklinde tecrübe aktarımını sağlıyor bize çok sık olması bizim için ayrı bir avantaj tüm deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliyoruz. Ayrıca diğer arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunları konuşup daha pratik çözüm yolları bulabiliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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