Son Dakika Haberleri: İSKİ'den "Don" Uyarısı

İSKİ'den "Don" Uyarısı

1 saat önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İSKİ'den
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği belirtilerek, su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiği ifade edildi.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilerek, açıkta bulunan su borularının soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılması ve yalıtım malzemesiyle izole edilmesi önerisinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:53 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak

Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin Geldiği İstanbul'da Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:29:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSKİ'den "Don" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]