Son Dakika Haberleri: İSKİ'den "Evraklar Taşınıyor" İddiasına Yalanlama

İSKİ'den "Evraklar Taşınıyor" İddiasına Yalanlama

22 dakika önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medyada "İSKİ'den evraklar taşınıyor" şeklinde verilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSKİ'den
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medyada "İSKİ'den evraklar taşınıyor" şeklinde verilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada 'İSKİ'den evraklar taşınıyor' şeklinde verilen görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü'ne ait resmi evrakın kurum arşivine intikali gerçekleştirilmektedir. Mesai saatinde, aynı yerleşme içerisinde farklı binalar arasında yapılan evrak transferi rutin bir işlem olup, intikali gerçekleştiren kurum aracımızın güzergah yörüngesi, araç takip sistemi ve güvenlik kameraları ile 7/24 kayıt altına alınmaktadır. İftira içerikli haberlerle ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı! İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:44:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSKİ'den "Evraklar Taşınıyor" İddiasına Yalanlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]