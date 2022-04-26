İSKİ'DEN HEYBELİADA AÇIKLAMASI - Son Dakika
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İSKİ'DEN HEYBELİADA AÇIKLAMASI

26.04.2022 17:03
İSKİ'DEN HEYBELİADA AÇIKLAMASI

HEYBELİADA'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu deniz suyuna karıştı.

HEYBELİADA'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu deniz suyuna karıştı. İSKİ'den yapılan açıklamada, " Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." denildi.


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Heybeliada, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ'DEN HEYBELİADA AÇIKLAMASI - Son Dakika


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