İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için "taşkın riski" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için "taşkın riski" uyarısı Açıklaması

14.03.2022 15:01
İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için "taşkın riski" uyarısı Açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı.

İstanbul'da bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir."

Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

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İstanbul, İSKİ, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için "taşkın riski" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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