İSKİ'den İstanbullulara uyarı: "Bayramda kurban atıkları dere ve yağmursuyu hatlarına dökülmesin" - Son Dakika

İSKİ'den yapılan açıklamada her Kurban Bayramı'nda bazı olumsuz görüntülerin ortaya çıktığı hatırlatılarak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için kurban kanlarının yağmur suyu hatlarına ve dereye dökülmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İSKİ'den İstanbullulara kurban atıklarının yağmur suyu hatlarına ve dereye dökülmemesi konusunda uyarı geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda bazı olumsuz görüntüler yaşanmaktadır. Kurban kanları yağmursuyu hatlarına verilmekte, bu sular önce dereleri, daha sonra da denizleri ve baraj göllerini kirletmektedir. Ayrıca derelere atılan saman ve gübre gibi atıklar da sıcak yaz günlerinde su sirkülasyonuna engel olmakta ve kokuya sebebiyet vermektedir. Bahse konu olumsuzlukların yaşanmaması için kurum olarak aldığımız önlemlere destek amacıyla, tüm İstanbulların da belirtilen hususlara hassasiyet göstermesini bekliyoruz." - İSTANBUL