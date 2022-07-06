İSKİ'den İstanbullulara Uyarı: "Kurban Atıkları Derelere ve Yağmursuyu Hatlarına Dökülmesin" - Son Dakika
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İSKİ'den İstanbullulara Uyarı: "Kurban Atıkları Derelere ve Yağmursuyu Hatlarına Dökülmesin"

06.07.2022 17:42
İSKİ'den İstanbullulara Uyarı: "Kurban Atıkları Derelere ve Yağmursuyu Hatlarına Dökülmesin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurban atıklarının yağmur suyu hatlarına ve dereye dökülmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurban atıklarının yağmur suyu hatlarına ve dereye dökülmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

İSKİ, kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması uyarısında bulundu. İSKİ, Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmemesi için şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmesi İstanbul Sahillerinde olumsuz görüntülere sebep olmuştur. Yine derelere atılan gübre, saman gibi katı atıklar dereleri kirletmektedir. Bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması adına, çevre ve insan sağlığı açısından kurban atık ve kanlarının yağmursuyu hatları ve derelere dökülmemesi önem arz etmektedir. İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereceğini umuyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz".

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İSKİ'den İstanbullulara Uyarı: "Kurban Atıkları Derelere ve Yağmursuyu Hatlarına Dökülmesin" - Son Dakika
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