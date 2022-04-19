Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI

19.04.2022 13:32
Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarında meydana gelen taşkınlarla ilgili İSKİ'den yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan su baskınında idaremizin herhangi bir işletme hatası bulunmamaktadır" denildi.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarında meydana gelen taşkınlarla ilgili İSKİ'den yapılan açıklamada,  "Bölgede yaşanan su baskınında idaremizin herhangi bir işletme hatası bulunmamaktadır" denildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Taşkın sonucu su baskınları yaşandı.

Kırklareli Valiliği dün bir yazılı açıklama yaparak, taşkınlarla ilgili İSKİ'nin barajları teknik olarak işletememesini gerekçe gösterdi.

İSKİ de iddialarla ilgili açıklama yaparak bölgede yaşanan su baskınında herhangi bir işletme hatası olmadığını belirtti.

"1997'DEN BERİ AYNI ŞEKİLDE İŞLETİLİYOR"

İSKİ'nin yazılı açıklamasında su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı'nın, faaliyete girdiği 1997 tarihinden bugüne aynı şekilde işletildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kaldı ki baraj, bu yıl 25 Şubat'tan itibaren zaman zaman taşarak, kapasite fazlası su tahliye kanalına verilmektedir. Kazandere Barajı'nda taşkın yapısı, serbest akışlı dolu savak şeklinde imal edilmiştir. Bu sistemde barajın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması sonucunda oluşan fazla su, kendiliğinden tahliye olmaktadır" denildi.

"METEROLOJİNİN YAĞIŞ TAHMİNLERİ TUTMADI"

Meteoroloji uyarısında, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklendiğinin ifade edildiği ancak, yağış miktarının 80.2 kilogram olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bunun sonucu Kazandere Barajı tamamen dolmuş ve su taşarak tahliye kanalına akmıştır. Barajdan taşan suyun savaklama güzergahı olan Kazandere'nin deniz bağlantı noktasında bulunan köprünün mevcut dere debisini karşılayamaması ve derenin denizle birleştiği noktada meydana gelen kum birikmesi gibi gerekçelerle, bölgede küçük çaplı su taşkını meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

"PABUÇDERE BARAJINDA OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

Pabuçdere Barajı'nda ise, tahliye için gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği ve bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili 17 Ocak 2022 tarihinde Kırklareli Valiliğinin, gerekli tedbirlerin alınması için bilgilendirildiği bildirildi. İSKİ ayrıca 14 Mart 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyunun da bu konuda uyarıldığını vurguladı.


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Kırklareli, Vize, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI - Son Dakika


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