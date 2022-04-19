İSKİ'den Kırklareli'ndeki barajlardan kaynaklanan taşkına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İSKİ'den Kırklareli'ndeki barajlardan kaynaklanan taşkına ilişkin açıklama Açıklaması

19.04.2022 14:21
İSKİ'den Kırklareli'ndeki barajlardan kaynaklanan taşkına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kırklareli'ndeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarından kaynaklanan taşkına ilişkin herhangi bir işletme hatası bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kırklareli'ndeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarından kaynaklanan taşkına ilişkin herhangi bir işletme hatası bulunmadığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Kırklareli Valiliği tarafından 18 Nisan'da Vize ilçesi Kıyıköy beldesindeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu su baskınlarının meydana geldiği, baskının sebebi olarak da İSKİ'nin bahse konu barajları teknik olarak düzgün işletememesinin gerekçe gösterildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İfade etmek isteriz ki bölgede yaşanan su baskınında İdaremizin herhangi bir işletme hatası bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı'nın, faaliyete girdiği 1997'den beri aynı şekilde işletildiğinin vurgulandığı açıklamada, barajın bu yıl 25 Şubat'tan itibaren zaman zaman taşarak kapasite fazlası suyun tahliye kanalına verildiği hatırlatıldı.

Kazandere Barajı'nda taşkın yapısının, serbest akışlı dolu savak şeklinde imal edildiğine değinilen açıklamada, bu sistemde barajın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması neticesinde oluşan fazla suyun, kendiliğinden tahliye olduğu anlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 17 Nisan saat 18.00 ile 18 Nisan saat 12.00 arasında Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği yönünde uyarı yaptığının belirtildiği açıklamada, yağışın metrekareye 80,2 kilogram olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Bunun sonucu olarak 18 Nisan'da Kazandere Barajı'nın tamamen dolduğu ve suyun taşarak tahliye kanalına aktığının ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Barajdan taşan suyun savaklama güzergahı olan Kazandere'nin deniz bağlantı noktasında bulunan köprünün mevcut dere debisini karşılayamaması ve derenin denizle birleştiği noktada meydana gelen kum birikmesi gibi gerekçelerle bölgede küçük çaplı su taşkını meydana gelmiştir. Pabuçdere Barajı'nda ise tahliye için gerekli işlemler gerçekleştirilmiş olup bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İdaremiz, konuya ilişkin olarak 17 Nisan'da Kırklareli Valiliğini gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilendirmiş, 14 Mart 2022 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile de kamuoyunu bu konuda dikkatli olmaya davet etmiştir. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi adına önemle duyurulur."

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Kırklareli, Nisan, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSKİ'den Kırklareli'ndeki barajlardan kaynaklanan taşkına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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