İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir

09.07.2022 14:32
İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve pas birikmeleri olabileceğini, bu durumun İSKİ’nin içme suyundan kaynaklanmadığını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve pas birikmeleri olabileceğini, bu durumun İSKİ'nin içme suyundan kaynaklanmadığını duyurdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulması üzerine İstanbullular şehir dışına tatile çıkmaya başladı. 9 günlük tatil süresi boyunca da evler boş kalacak. İSKİ, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini ve bu nedenle içme suyunun renginde değişim olabileceğini belirterek, evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydetti.

"UZUN SÜRE KULLANILMAYAN İÇ TESİSATTA KOROZYON OLUŞABİLİR"

İSKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hepimizin bildiği üzere, Kurban Bayramı'nda 9 günlük bir tatil süreci yaşanacaktır. Bu gibi uzun süreli tatillerde, İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerde su kullanımı olmamaktadır. Böylesi durumlarda iç tesisat borularında, vanalarda ve bataryalarda bekleyen suda korozyona bağlı pas birikmeleri meydana gelebilmekte ve suyun rengi değişebilmektedir. Sudaki bu renk değişimi İSKİ'nin içmesuyu şebeke hatlarından kaynaklanmamaktadır. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır."

YORUMLAR
500
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bayramda kırmızı et tüketimine ilişkin bilgilendirme Açıklaması Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bayramda kırmızı et tüketimine ilişkin bilgilendirme Açıklaması Aski'den Bayramda Kurban Atıkları ve Su Tasarrufu Uyarısı Aski'den Bayramda Kurban Atıkları ve Su Tasarrufu Uyarısı
Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kurban Bayramı, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 14:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: İSKİ'den Korozyon Uyarısı: Uzun Süre Kullanılmayan İç Tesisatta Kireçlenme Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement