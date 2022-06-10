İski: Faturalarda Ek Ücret Artışı Söz Konusu Değil - Son Dakika
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İski: Faturalarda Ek Ücret Artışı Söz Konusu Değil

10.06.2022 10:30
İski: Faturalarda Ek Ücret Artışı Söz Konusu Değil

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), “kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB)” Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye başlandığını, ek bir ücret alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB)" Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye başlandığını, ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan 'KSUB' vatandaşın dikkatini çekti. İSKİ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi. İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İSKİ FATURALARINDA EK ÜCRET ARTISI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, 'KSUB' hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."

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Kaynak: ANKA

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