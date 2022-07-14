SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü - Son Dakika
Üye Girişi

SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü

14.07.2022 20:45

SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ (2) havadan ek görüntüTaylan ERGÜN - Rojda ALTINTAŞ - Erdi DEMİR - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ (2) havadan ek görüntü

Taylan ERGÜN - Rojda ALTINTAŞ - Erdi DEMİR - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

YORUMLAR
500
SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜYE İNCELEME SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜYE İNCELEME Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 02:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: SAZLIBOSNA BARAJI'NDA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ havadan ek görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement