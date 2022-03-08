İSKİ'den su sayaç ve tesisatlar için donma uyarısı - Son Dakika
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İSKİ'den su sayaç ve tesisatlar için donma uyarısı

08.03.2022 16:30
İSKİ'den su sayaç ve tesisatlar için donma uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi abonelerinden su sayaçları ve tesisatlarını donmaya karşı korumalarını istedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi abonelerinden su sayaçları ve tesisatlarını donmaya karşı korumalarını istedi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceği belirtildi.

Abonelerden donmaya karşı önlem almaları istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir."

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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