İSKİ'den su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya - Son Dakika
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İSKİ'den su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya

6 saat önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya başlattı.

İSKİ'den su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya, System.String[]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul'da, su israfının önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesi amacıyla İSKİ tarafından kampanya başlatıldı. Özellikle çocuklar ve gençleri hedefleyen kampanyada, su tasarrufunun önemi konusu ön plana çıkarıldı.

Kampanya kapsamında hazırlanan videoların başrolünde, şarkıcı Buray yer aldı. İki versiyon olarak hazırlanan 1 dakika ve 45 saniyelik videoların içeriğinde, okullarda muslukların açık unutulmaması ve suyun israf edilmemesi konusu ele alındı.

"Musluğu kapatın, geleceğin sesini açın. Su tasarrufu ile daha çok hayal gerçeğe dönüşsün." sloganlı film, İBB, İSKİ ve Buray'ın sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarında yayımlanacak.

İSKİ kampanyayla yüzde 10'luk tasarruf hedefliyor.

İstanbul, Buray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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