İSKİ'DEN SUYA YÜZDE 25 ZAM TEKLİFİ - Son Dakika

.

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, suya ortalama yüzde 25 zam talep etti. Teklif çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında tekrar gündeme getirilecek.