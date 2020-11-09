İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi - Son Dakika

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, suya ortalama yüzde 25 zam talep etti. Teklif çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında tekrar gündeme getirilecek.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde, 0-15 metreküpe kadar olan(Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan(Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi. İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2021'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi. Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak hesaplanırken, 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin lira olarak belirtildi.

Geçtiğimiz yıl yine Kasım ayında, İSKİ Genel Kurulu sırasında İstanbul 'da su ücretlerine yüzde 20 zam teklifinde bulunulmuş, zam teklifi çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedilmişti. İSKİ, 2020 yılı temmuz ayı meclis oturumlarında tekrar su zammı teklifinde bulunmuş, yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zam kararı oybirliği ile kabul edilmişti.

- İstanbul