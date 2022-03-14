İSKİ'den taşkın uyarısı - Son Dakika

İSTANBUL'da kar ve yağmurla barajların rekor artışa ulaşması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi. Uyarıda,"Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" denildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.