İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI

14.03.2022 15:20

İSTANBUL'da kar ve yağmurla barajların rekor artışa ulaşması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi.

İSTANBUL'da kar ve yağmurla barajların rekor artışa ulaşması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi. Açıklamada, "Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" denildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.

" İstanbul'da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir" denilen yazılı açıklamada, "Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır" bilgiyi yer aldı.

Açıklamada taşkın riski vurgulanarak, "İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.

İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI
İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI
İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI

YORUMLAR
500
Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu! İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu! İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul, Baraj, İSKİ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI: DERE VE BARAJ HAVZALARINDA TEDBİRLİ OLUNMALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement