İSKİ'DEN UYUŞTURUCU BULUNAN KAMYONETLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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İSKİ'DEN UYUŞTURUCU BULUNAN KAMYONETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

17.01.2023 17:58
İSKİ'DEN UYUŞTURUCU BULUNAN KAMYONETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan İSKİ, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir.

İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan İSKİ, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir. Araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir" denildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildiğini açıklanmıştı. Operasyonda 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtilmişti.İSKİ iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"İdaremizce yapılan inceleme neticisinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, idaremize ait olmayıp, bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat hukuk müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç idaremizce takip edilmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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