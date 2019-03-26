İSKİ'den Yaşlılara Vefa

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Yaşlılara saygı haftası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinden 35 yıl ve üzeri İSKİ abonesi olan vatandaşları "3. İSKİ Vefa Buluşması" ile misafir etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Yaşlılara saygı haftası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinden 35 yıl ve üzeri İSKİ abonesi olan vatandaşları "3. İSKİ Vefa Buluşması" ile misafir etti. Programa Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit'te katıldı. Arkın'ın anlattığı eğlenceli anılar, salondakileri kahkahaya boğdu.



İstanbul'da 35 yıl ve üzeri İSKİ abonesi olan vatandaşlar Yaşlılara saygı haftası kapsamında 3. İSKİ Vefa Buluşması" Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlendi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte İstanbul'da 35 yıl ve üzeri İSKİ abonesi olan vatandaşlar katıldı. Türk Sanat müziği eserlerinin seslendirilmesi ile başlayan programda yaşlılar gençlik yıllarında dinledikleri şarkıları dinlediler. Ardından söyleşi için sahneye Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit çıktı. Bir çok yaşlı vatandaş ise onlarla fotoğraf çektirebilmek için sahneye çıktılar. Cüneyt Arkın yaşadığı anıları komik bir dille anlatırken salondakiler kahkahaya boğuldu. Proğrama; yoğun programları nedeniyle katılamayan Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım telekonferans ile salondakilere seslendi. Protokol konuşmalarının ardından sahneye yaşlılar davet edilip hatıra fotoğrafı çektirildi. Yaşlılara katılımlarından dolayı İSKİ tarafından hediye takdiminde bulunuldu.



"Onlarla empati yapma imkanı bulabiliyorlar"



Yaşlılara değer göstermenin önemine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Buradaki en önemli unsur sizlerin duası ile bizler başarıyoruz. Büyüklerimize saygı ve sevgiyi aynı zamanda yaşlılara hürmeti dinimizin gereği olarak gerçekleştiriyor onlara da sahip çıkıyoruz. İnancımızın bir gereği olarak ta onlara hizmet etmeyi vazife biliyoruz. 1994 yılına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlayan hizmet yarışı 25.yılında hala devam ediyor. Bütün çalışanlarımız, arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz empati çalışmaları çerçevesinde evde sağlık hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımız ile birlikte ziyarette bulunuyorlar. Böylece o evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile birebir ilgileniyorlar. Böylece onlarla empati yapma imkanı bulabiliyorlar" diye konuştu.



"35, 45 hatta 50 yıla varan sözleşmeleri bulunuyor"



Dünyada alanında öncü su ve kanalizasyon idaresi olduklarının altını çizen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "İstanbul'a hayatın temel maddesi olan suyu dünya standartlarında kaliteli ve kesintisiz olarak temin ediyor, kullanılan atık suları modern tesislerimizde arıtarak çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj ediyoruz. Hayatın temel maddesi olan su ile ilgili temel faaliyetleri yürüten idaremiz, siz değerli hanımefendi ve beyefendiler ile bir araya gelmekten onur duymaktayız. Bu gün burada ağırlamaktan onur duyduğumuz siz değerli kıdemli abonelerimizin İSKİ ile 35, 45 hatta 50 yıla varan sözleşmeleri bulunuyor. Şehrin dününü ve bugünü bilen, İstanbul'daki büyük değişime şahit olan siz değerli kıdemli üyelerimize ile hukukumuz çok eskiye dayanmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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