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İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi - Son Dakika

İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi

16.02.2022 19:20
İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda kavga çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI, OTURUMA ARA VERİLDİ

Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı
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İbrahim Özkan, Arbede, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi - Son Dakika
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