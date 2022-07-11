İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: "85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik" - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: "85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik"

11.07.2022 16:48
İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: "85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik"

İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, İstanbul’un sorunlarından biri olan ve şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınlarının İSKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son bulduğunu belirterek, “Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik” dedi.

İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, İstanbul'un sorunlarından biri olan ve şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınlarının İSKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son bulduğunu belirterek, "Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik" dedi.

Esenyurt'ta meydana gelen su baskını ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Su baskını sorunu olan noktalarda gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisinı paylaşan Başa'nın açıklaması şöyle:

"85 NOKTADA PROBLEM ÇÖZÜLDÜ: 2019 yılından bugüne kadar 1.650 kilometre atıksu şebekesi ve kolektörü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 6 kilometre atıksu tüneli ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı. Yine 69 derede 36 kilometre ıslah gerçekleştirildi. İstanbul'un sorunlarından biri olan ve şehrin birçok noktasında yaşanan su baskınları İSKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla son buluyor. 2019 yılında İstanbul'da su baskını yaşanan noktaları belirleyen İSKİ, buralarda çalışmalarına hızla başladı. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını da fırsata dönüştüren İdare, müdahale edilmesi zor alanlardaki çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışmalarla birçok bölgede su baskını riski sona erdi. Üsküdar Meydanı'nda denizle karanın birleşmesi görüntüleri artık yaşanmazken Bakırköy İncirli Caddesi, Zeytinburnu 10. yıl Deresi, Esenyurt Taşağıl Deresi, Mecidiyeköy, Ortaköy, Kartal gibi İstanbul'un dört bir yanında tam 85 noktada su baskını sorunu çözüldü.

BOĞAZ KANA BULANMADI: İSKİ, yine İstanbul'un başka bir kronik sorunu olan denizlere kontrolsüz atıksu girişine son vermek amacıyla da çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar birçok noktada atıksu girişi sona ererken geçtiğimiz günlerde tamamlanan İstavroz Atıksu Tüneli ile İstanbul Boğazı'na 13 bin metreküplük bir atık suyun kontrolsüz girişi önlenmiş oldu. Tünel vasıtasıyla atıksular Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılırken her Kurban Bayramı'nda yaşanan görüntüler bu yıl yaşanmadı. Boğaz kana bulanmadı.

ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR: Son yağışlar bize altyapının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimize yakışmayan görüntülere son vermek için çalışıyoruz. Gerek su baskını riskini gerekse denizlere kontrolsüz atıksu girişini bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 85 noktada su baskını riskine son verdik. Çalışma yaptığımız bu alanlarda da herhangi bir sorun yaşamadık. Çalışmalarımızın karşılığını sahada olumlu olarak gözlemledik. Şehrin kalan kronik problemlerini de hızla çözmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Yağış Uyarısı: 'Saat 22.00'ye Kadar Risk Sürüyor' İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Yağış Uyarısı: 'Saat 22.00'ye Kadar Risk Sürüyor'
Kaynak: ANKA

Şafak Başa, su baskını, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: '85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: "85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement