Son Dakika Haberleri: İski genel müdürlüğü'ne atama
Son Dakika Güncel Haber

İski genel müdürlüğü'ne atama

50 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Ağustos'ta, İSKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Fatih Turan'ın yerine, çevre mühendisi Raif Mermutlu'yu atadı.

İski genel müdürlüğü'ne atama, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Ağustos'ta, İSKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Fatih Turan'ın yerine, çevre mühendisi Raif Mermutlu'yu atadı.
Raif Mermutlu, 1961 yılında Elazığ'da doğdu. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Mermutlu, 1983'te İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev alan Mermutlu, 1994'te İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. İSKİ'nin çeşitli kademelerinde görev alan Raif Mermutlu, son olarak genel müdür yardımcılığı yaptığı sırada kendi isteğiyle 2010 yılında emekli olmuştu.


Ekrem İmamoğlu, Fatih Turan, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız
İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı İmamoğlu'nun ispark'a zammına "finansal düzenleme" açıklamasına tepkiler AK Partili Turan'dan Arınç'a "Ahmet Türk" tepkisi: Hadi oradan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İski genel müdürlüğü'ne atama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]