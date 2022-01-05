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İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu - Son Dakika

İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu

05.01.2022 10:57
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu

İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmurlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti.

İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmurlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde yüzde 19'a kadar gerileyen barajların doluluk oranı bu sene yüzde 48'e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Son 29 yılın ortalama doluluk oranı yüzde 58. Biz bu sene ortalamanın 10 puan altındayız ama geçen seneye göre barajlarımız daha dolu" dedi.

İstanbul'da son haftalardaki yağışlarla 2022 yılının ilk haftasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.72 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre son 10 yılda yüzde 19.91 oranıyla en düşük seviye 2021 yılının Ocak ayında ölçüldü. 81.87 oranıyla en yüksek seviye 2019 yılının Ocak ayında görüldü. Bu oran 2022 yılının ilk haftasında yüzde 48.72 seviyesine gözlemlendi. İstanbul barajlarında doluluk oranı ise şöyle; Istrancalar'da yüzde 38.3 Terkos'ta yüzde 42.87 Sazlıdere'de yüzde 21.88 Alibey'de yüzde 27.82 Büyükçekmece'de yüzde 41.49 Ömerli'de yüzde 77.38 Darlık'ta yüzde 47.46 Elmalı'da yüzde 69.92 Kazandere'de yüzde 47.5 Pabuçdere'de yüzde 21.24.Konuyla ilgili açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Rauf Mermutlu, "Son 29 yılın baraj doluluk grafiğine  baktığımız zaman son 29 yılın ortalama değeri yüzde 58 mertebelerinde. Bugün itibariyle barajlarımızın doluluk oranı yüzde 48. Yani ortalamaya göre 10 puan gerideyiz. Ancak geçen yıla ve ondan önceki yıla göre baktığımızda da geçen yıl yüzde 19 civarındaydı, ondan önceki yıl ise yüzde 39'du. Bu yıl geçen yıl ve önceki yıla göre iyi durumdayız ama ortalamanın altındayız. Biz İstanbul'un dışındaki Istranca, Yeşilçay ve Melen barajlarından da su transfer ediyoruz. Geçen yıl Yeşilçay'dan aldığımız su transferi 144 milyon metreküp, Melen regülatöründen aldığımız miktar da 481 milyon metreküp. Dolayısıyla toplam 625 milyon metreküp suyu İstanbul dışındaki rezervlerimizden transfer etmişiz" dedi.


- İstanbul
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSKİ Genel Müdürü: Geçen seneye göre barajlarımız daha dolu - Son Dakika
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