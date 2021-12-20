İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir - Son Dakika

Her gün 100 numune alınarak İstanbul'un suyunun test edildiğini belirten İSKİ yetkilileri, vatandaşların tesisatının temiz olması gerektiğini vurguladı.

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da musluklardan akan su, İSKİ'nin su laboratuvarlarında test ediliyor.

Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında, ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor.

İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabildiği kaydedildi.

"SUYUN İÇİNDE MİLYARDA BİR MERTEBEDE KİRLETİCİ OLUP OLMADIĞINA BAKIYORUZ"

İSKİ'nin laboratuvar ünitesinde şehre verilen içme suyunun her gün farklı noktadan numuneler alınarak analiz edildiğini belirten Mermutlu, "Suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizini yapıyoruz. Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığına bakıyoruz. Tespitleri yapılıyor ve kamera altından inceliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz" dedi.

"DEPO VE TESİSATLAR TEMİZLENİRSE MUSLUK SUYU RAHATLIKLA İÇİLİR"

Yılda yaklaşık 25 bin numunede 96 farklı parametrede 300 bin analizin yapıldığını belirten Mermutlu, "Suyumuz bütün parametrelere uygun. Sudaki kirleticileri hassas şekilde ölçüyoruz. Vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli yıkanıyorsa, tesisatları yeniyse suyu rahatlıkla içebilirler. Depo ve tesisatlar temizse musluk suyu rahatlıkla içilir" diye konuştu.