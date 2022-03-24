İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz

24.03.2022 12:18
İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek, "İstediğimiz zam talebimiz uygulanmazsa bu durum vatandaşın musluğuna yansımaz ama yatırımlarımız gecikebilir.

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek, "İstediğimiz zam talebimiz uygulanmazsa bu durum vatandaşın musluğuna yansımaz ama yatırımlarımız gecikebilir. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'daki sürdürülebilir su yönetimi konusunda ortaya çıkan son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Farklı konu başlıklarına değinen Mermutlu, İSKİ'nin her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek zam talepleri olduğunu vurguladı. Mermutlu, İstanbul'un su tarifesi uygulayan büyükşehir belediyeleri arasında da 23'üncü sırada olduğunu ifade ederek, "İstanbul için gerçekleştirdiğimiz projeler yapısı itibarıyla uzun soluklu ve yüksek maliyetli projeler. Bu projeleri gerçekleştirirken elbette ki ekonomik kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Bütün bu yatırımları gerçekleştirirken öz kaynak kullanıyor ve gelirlerimizin önemli bir kısmını su   faturalarından elde ettiğimiz gelirler oluşturuyor. Tüm yatırım ve işletme giderlerimizin önemli bir kısmını İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşılıyoruz. Bildiğiniz gibi son 3 yıldan beri İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış olmadı. Hemen hemen 3 yıl önceki yani 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

"KONUTLARINA GELEN FATURALARIN İÇERİSİNDE EN UCUZU İSKİ FATURASIDIR"

"Bunun güçlüğünü sizler de takdir edersiniz" diyen Mermutlu, "Bugün İstanbulluların su kullanan yüzde 86'lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metre küplük tarifeden su kullanıyor. Bu tarifenin birim fiyatı ise 5.56 TL'dir. 5.56 TL'ye verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içme suyu hem de atıksu yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi  yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız   gibi ayrıca bu 5.56 lira ile evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyat 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23'üncü sıradadır. Çok değerli İstanbulların da   takdir edeceği gibi şu anda konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır. Biz belirli aralıklarla su tarifesinde artışlar talep ettik. Ancak bu Genel Kurulumuz tarafından uygun görülmedi. Son dönemde Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler sonucu İdaremizin harcama kalemlerinde, enflasyonun çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"BU DURUM İLERİDE TELAFİSİ ZOR DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLACAK"Mermutlu, "Diğer giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle, şimdiden, 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Elbette bizler de, İstanbullulara ucuz su vermeye devam etmek istiyoruz. Ancak, dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, su birim fiyatlarında artış yapmayı bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu ekonomik gerçekler ışığında bir fiyat ayarlamasının gerekli olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İSKİ her ay   yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir. Bütün bu durumları   göz   önünde   bulundurarak  aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanından, İSKİ Genel Kurulunu olağanüstü   toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil olarak görüşülmesini talep ettik. Kendilerine hizmet etmekten büyük onur duyduğumuz İstanbulluların bizleri anlayışla karşılayacağına inanıyor hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

"MÜSİLAJ İLE İLGİLİ YATIRIMLARIMIZ VAR, ARITMA TESİSLERİ İNŞAATLARIMIZIN HEPSİ GECİKİR"

İstedikleri zammın yapılmaması halinde bu durumun İstanbulluların faturalarına yansımayacağını ancak yatırımların aksayacağını kaydeden Raif Mermutlu istedikleri zam oranıyla ilgili ise, "Tabi ki biz bu durumda İstanbulluların etkilenmesini istemeyiz buna müsaade de etmeyiz. İşletmeler bizim için önemli yani suyun musluklardan akıtılması öncelikli ancak ne olur İstanbul'un ihtiyacı olan yatırımlar gecikir. Biz yatırımları programlayarak, öteleyerek bu açığı kapatırız ancak yatırımların ötelenmesinin de yine İstanbul halkına faturası olacaktır. Mesela müsilaj ile ilgili yatırımlarımız var, arıtma tesisleri inşaatlarımızın hepsi gecikir. Zam oranıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışıyor, genel kurula sunacağız ve inşallah bizim de istediğimiz bir zammı verecekler" diye konuştu.


İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz - Son Dakika


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