Üye Girişi
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ - Son Dakika

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ

20.12.2021 10:32

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel müdürü Raif Mermutlu, İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulunarak, "Eğer konutunuzda depo ve borular eskimemişse, kirlilik yaratmıyorsa musluk suyunu rahatça içebilirsiniz" dedi.

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel müdürü Raif Mermutlu, İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulunarak, "Eğer konutunuzda depo ve borular eskimemişse, kirlilik yaratmıyorsa musluk suyunu rahatça içebilirsiniz" dedi.

İSKİ Genel müdürü Raif Mermutlu, şebeke suyunun rahatlıkla içilebileceğini söyledi. Her gün 100 numune alınarak İstanbul'un suyunun test edildiğini belirten İSKİ yetkilileri, vatandaşların tesisatının temiz olması gerektiğini vurguladı. 15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da musluklardan akan su, İSKİ'nin su laboratuvarlarında test ediliyor. Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında; ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor. İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabildiği kaydedildi.

"SUYUN İÇİNDE MİLYARDA BİR MERTEBEDE KİRLETİCİ OLUP OLMADIĞINA BAKIYORUZ"

İSKİ'nin laboratuvar ünitesinde şehre verilen içme suyunun her gün farklı noktadan numuneler alınarak analiz edildiğini belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Şu an bulunduğumuz ünite havalandırma ünitesi. Bu ünitenin amacı; suyun içerisinde istenmeyen gazların sudan ayrışmasını sağlamak ve ayrıca suya oksijen kazandırmak. İlk olarak gelen suya pH, bulanıklık, amonyak gibi parametrelere bakılmakta. Ardından bu numuneler bilgisayarlı cihazlarımızla daha ileri daha hassas analizlere tabi tutulmakta. Bu laboratuvarımız 2007 yılında TÜRKAK tarafından akradite edildi. Yaklaşık 170 parametreye bakabilmekteyiz. Akredite laboratuvar ne demek? Bu laboratuvardan çıkan sonuçlar dünyanın her yerinde geçerli oluyor demek. Bu cihazla biz suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizlerini yapıyoruz. Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığını tespit ediyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarındayız. Burada suyun kirlenme ihtimaline bakıyoruz. Yönetmelikte bunun 0 olması istenir. Biz burada günde 100 numuneye buna bakıyoruz. Burada tespitleri yapılıyor ardından kamera altından da inceliyoruz. Eğer depolarımızda ya da abone depolarımızda bir kirlilik varsa o depoları temizliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz" dedi.

"DEPO VE TESİSATLAR TEMİZLENİRSE MUSLUK SUYU RAHATLIKLA İÇİLİR"

Yılda yaklaşık 25 bin numunede 96 farklı parametrede 300 bin analizin yapıldığını belirten Raif Mermutlu şebeke suyunu içerek vatandaşların suyu rahatlıkla içebileceğini ifade etti. Mermutlu depolardaki ve tesisatlardaki bakımların yapılması gerektiğini belirterek, "Biz kamu kurumu olarak içilebilir nitelikte suyu üretmekle yükümlüyüz. Bizim suyumuz bütün parametrelere uygun. Suyun içerisindeki kirleticileri çok hassas bir şekilde ölçüyoruz. Eğer vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli yıkanıyorsa, tesisatları yeniyse bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler. Eğer depolar kirliyse bu durumda bakteri üremesi oluyor, tat kokuda değişimler oluyor, çamur birikmesi oluyor. Tesisatlar eğer eski kurşun borularsa onun içerisinde de pas oluşuyor. Bundan dolayı vatandaş içmeyi tercih etmiyor. Biz şebekedeki kontrolleri sürekli yapıyoruz ama vatandaşta kendisine düşen taraftaki yükümlülüklerini yerine getirirse suyu rahatlıkla içebilir" diye konuştu.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ

Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:57 Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
10:21 Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları         
10:59
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım         
10:51
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ GENEL MÜDÜRÜ MERMUTLU: MUSLUK SUYUNU RAHATÇA İÇEBİLİRSİNİZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement