İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi

12.06.2022 15:13
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanan ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanan ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 3'üncü kademe inşaatını inceledi. İlk olarak tesisin çalışır durumda olan 1'inci ve 2'nci kademelerini gezen Başa, daha sonra inşaatı süren 3'üncü kademede incelemelerde bulunarak İSKİ yetkililerinden bilgi aldı.

TUZLA'DA KOKU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Genel Müdür Başa, ziyareti esnasında Tuzla'da yaşanan koku sorununu da ilgililerle birlikte değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çözüm için talimat verdiği konuyla ilgili yapılan toplantıya, Genel Müdür Şafak Başa'nın yanı sıra Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yetkilileri, İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mahmut Kahraman, Danışman Prof. Dr. Seval Sözen ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkilileri katıldı. Toplantıda, Tuzla'da vatandaşların şikayetine neden olan koku sorununun nedenleri ve çözüm yolları üzerinde duruldu. Bir ay sonra yapılacak toplantıya kadar tüm paydaşlardan çözüme yönelik yol haritasını hazırlamaları istendi.

GÜNDE 650 BİN METREKÜP ATIK SUYU ARITABİLECEK

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın en kısa sürede tamamlanması talimatını verdiği Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 3'üncü kademesi, günlük 400 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Toplam kapasiteleri 250 bin metreküp olan 1'inci ve 2'nci kademeyle birlikte tesis, günlük 650 bin metreküp atık suyu arıtabilecek. 3 milyon 250 bin kişiye hizmet edecek tesis, alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak. İSKİ, bu yatırımın tamamlanması ile atık su arıtma kalitesini artıracak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi - Son Dakika

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