İski: Haliç'in Su Kalitesi 1. Sınıf - Son Dakika
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İski: Haliç'in Su Kalitesi 1. Sınıf

13.06.2022 17:05
İski: Haliç'in Su Kalitesi 1. Sınıf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç'te deniz suyu kalitesinin 1. sınıf diye nitelendirilen "çok iyi su" olarak ölçüldüğünü açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç'te deniz suyu kalitesinin 1. sınıf diye nitelendirilen "çok iyi su" olarak ölçüldüğünü açıkladı.

İSKİ Haliç'teki suyun kalitesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, bölgenin deniz suyunun kalitesi 1. sınıf diye nitelendirilen "çok iyi su" olarak ölçüldü.

Haliç'te koruma ve temizleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğü belirtilen İSKİ açıklaması şöyle:

"İSKİ'nin Haliç'te gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin deniz suyu kalitesi çok iyi su olarak ölçülüyor. İSKİ'nin Haliç'te koruma ve temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede yer alan kolektörler aracılığıyla Haliç'e atık su girişine izin vermeyen İdare, dip çamur temizliklerini, Haliç'e dökülen derelerdeki temizlik ve ıslah çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. 22 farklı noktadan alınan numunelerle Haliç'in suyu periyodik olarak denetleniyor. Denetlemelerde 8 üstü çok iyi, 6-8 arası iyi ve 6 altı da orta su olarak değerlendiriliyor.

8,13 PUAN İLE 1. SINIF 'ÇOK İYİ SU OLARAK ÖLÇÜLDÜ

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetim sonucunda Haliç'in suyu ortalama 8,13 puan ile 1. sınıf çok iyi su olarak ölçüldü. Bu oran yapılan çalışmaların başarısını ortaya koyuyor."

Bazı basın yayın organlarında Haliç'te suyun renginin değiştiği, bunun da kirliliğe işaret olduğu haberleri yapılmıştı.

İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Haliç'teki renk değişiminin mevsimsel ve doğal bir süreç olduğu belirtilmiş, yapılan tahlillerde herhangi bir alg üremesi ya da mikro biyolojik bir faaliyet görülmediği belirtilmişti. Açıklamada, ayrıca herhangi bir atık su girişi bulunmayan Haliç'i besleyen derelerin de düzenli olarak temizlendiği bildirilmişti.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski: Haliç'in Su Kalitesi 1. Sınıf - Son Dakika

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