İski: İstanbul'da Su Kayıp-Kaçak Oranı Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
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İski: İstanbul'da Su Kayıp-Kaçak Oranı Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde

02.06.2022 12:13
İski: İstanbul'da Su Kayıp-Kaçak Oranı Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kayıp-kaçak oranlarının son 21 yılın en düşük seviyesine indirildiği bildirerek, "Türkiye'de su kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviyesindeyken, İstanbul’da idaremizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2019 yılında yüzde 22,31, 2021 yılında ise yüzde 20,52’ye düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kayıp-kaçak oranlarının son 21 yılın en düşük seviyesine indirildiği bildirerek, " Türkiye'de su kayıp-kaçak oranı yüzde 50 seviyesindeyken, İstanbul'da idaremizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2019 yılında yüzde 22,31, 2021 yılında ise yüzde 20,52'ye düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerde, "İstanbul'da su kayıp-kaçak oranlarının son yıllarda arttığı" iddialarının yer aldığı hatırlatılarak, bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi. Açıklamada, şöyle dendi:

"HABERLER TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

"Bazı basın yayın organlarında, İstanbul'da su kayıp-kaçak oranlarının son yıllarda arttığı iddiaları yer almaktadır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki, bahse konu haberler tamamen gerçek dışıdır. İdaremiz, su kayıp-kaçaklarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir. Bu amaçla Avrupa ve Anadolu Yakalarında faaliyet göstermek üzere iki şube müdürlüğü kurulmuştur. Hatların yenilenmesi, izole ölçüm bölgelerinin oluşturulması, SUTETESKOP Projesi ile arıza sonucunda yüzeye çıkmayan suların dahi tespit edilmesi gibi çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kayıp-kaçak oranı Türkiye ortalaması yüzde 50 iken, bu oran İstanbul'da idaremizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2019 yılında yüzde 22,31, 2021 yılında ise yüzde 20,52'ye düşürülmüştür. Hedefimiz 5 yıl içerisinde bu oranı yüzde 15 seviyelerine düşürmektir. İSKİ, su kayıp-kaçağının azaltılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

Açıklamada, yıllara göre İstanbul'daki kayıp-kaçak oranları tablo halinde paylaşıldı. Buna göre, yıllara göre kayıp-kaçak oranları şöyle:

2000: Yüzde 36,76

2010: Yüzde 28,53

2015: Yüzde 24,09

2016: Yüzde 24,07

2017: Yüzde 23,61

2018: Yüzde 22,34

2019: Yüzde 22,31

2020: Yüzde 20,68

2021: Yüzde 20,52

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski: İstanbul'da Su Kayıp-Kaçak Oranı Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika


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