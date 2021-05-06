İSKİ, İstanbul'un derelerinde temizlik çalışmalarına başladı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, derelerde yaz aylarında oluşabilecek koku, sivrisinek ve taşkın gibi risklerinin önüne geçebilmek için rutin temizlik çalışmalarına başladı. İlk etapta Riva, Ayamama, Bolluca, Kağıthane, Ayazağa, Türkköse, Keçi, Beykoz ve Tepekent derelerinde başlatılan temizlik çalışmalarıyla, dere tabanlarında oluşan katı atıkların temizlenerek su sirkülasyonunun artırılması hedefleniyor.

2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE KATI ATIK TEMİZLENECEK

Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü Riva Deresi'nde, Bozhane kısmında başlayarak 2 ila 6 kilometre arasındaki bir kısımda temizlik yapılacak. Bu süre içerisinde dere tabanında oluşan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki katı atık temizlenecek.

Riva Deresi'nde yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi veren İSKİ Beykoz Şube Müdürü Oğuz Kaya, özellikle kış aylarında biriken balçık gibi katı atıkların temizlenmesi ile deredeki canlı yaşamına olumlu katkı sağlanacağını belirtti. Riva Deresi'nde geçen yıl ilk kez başlatılan temizlik çalışmasından sonra derede balıkların yüzmeye başladığını dile getiren Kaya, derelerdeki temizlik çalışmasının her yıl yinelenecek rutin bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

Riva deresinde yaklaşık 1 ay boyunca sürecek çalışmalarda 15 personel, 2 iş makinası ve 7 sızdırmaz kamyon görev alacak.

134 DEREDE TEMİZLİK YAPILDI

İSKİ, 2019 yılı Haziran ayından bugüne, İstanbul'un 134 deresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplam 445 kilometre uzunluğunda yürütülen çalışmalarda 800 bin metreküp atık çıkartıldı.

Temizlenen derelerin 90'ı Avrupa, 44'ü ise Asya Yakası'nda yer alıyor. Avrupa Bölgesi'nde 243 kilometrede yaklaşık 650 bin metreküp atık çıkartılırken, Asya Bölgesi'nde ise 202 kilometrede 150 bin metreküpü aşkın atık malzeme çıkartıldı.